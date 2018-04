Algérie: Algérie-Africom - Vers de futures activités de coopération en matière de sécurité

Le Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom) veut explorer avec l'Algérie les futures activités de coopération en matière de sécurité, a déclaré le commandant de l'Africom, le général Thomas D. Waldhauser.

"Nous sommes impatients d'explorer avec les futures activités de coopération en matière de sécurité avec l'Algérie", a indiqué le général Waldhauser à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Il a affirmé que sa visite en Algérie "est une bonne opportunité pour discuter directement avec les dirigeants algériens de nos préoccupations communes en matière de défense et de sécurité".

"Nos nations travaillent ensemble en qualité de partenaires égaux pour construire un avenir meilleur, pas seulement en Algérie, mais partout en Afrique du Nord", a-t-il ajouté, soulignant que "grâce à un partenariat solide, nos pays sont mieux capables de combattre les causes profondes du terrorisme et de promouvoir la paix et la stabilité".

Le commandant de l'Africom a saisi cette occasion pour présenter les condoléances du gouvernement américain au gouvernement et au peuple algériens, ainsi qu'aux familles des victimes du crash de l'avion militaire survenu le 11 avril dernier à Boufarik et ayant fait 257 morts.

De son côté, M. Messahel a indiqué que ce genre de rencontres "permet de faire des "analyses et échanger les expériences" en matière de sécurité notamment au plan régional, ajoutant que cette réunion a été "très utile et fructueuse" pour l'Algérie et pour les Etats-Unis d'Amérique "en tant que pays ami et membre du Conseil de sécurité de l'ONU".

Il a exprimé son souhait de dégager d'autres perspectives visant à renforcer davantage la coopération avec les Etats-Unis et plus particulièrement avec l'Africom concernant les questions liées à la sécurité.