Algérie: Produits du terroir - Tizi-Ouzou, carrefour des saveurs et du savoir-faire traditionnel

- La ville de Tizi-Ouzou qui accueille depuis mercredi le premier salon national des produits du terroir, s'est transformée en carrefour des saveurs du terroir et du savoir-faire traditionnel national.

Cette manifestation économique et culturelle, dénommée Salon national des saveurs du terroir et paniers gourmands (SNAST) 2018 organisé par l'agence Team Event's et placée sous le patronage du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et sous l'égide du wali de Tizi-Ouzou, et dont le coup d'envoie a été donné par le wali Mohammed Bouderbali, est animée par 255 participants (artisans et agriculteurs) issus de 38 wilayas, qui exposeront jusqu'au 2 mai prochain, toute la richesse du terroir algérien.

D'El Djouzia de Constantine, au Kaak de Tlemcen, l'huile d'olive et robes traditionnelles de Kabylie, la figue sèche de Béni Maouche (Bejaia), dattes et dérivés de Biskra, olives de tables de Boumerdes, petits animaux d'élevage (volaille et lapin) de races locales, au thé du grand sud, aux couscous au différentes céréales et légumineuse de Médéa dont la fameux couscous Lehmama, à la tapisserie de Béni Ouarthilane ( Sétif), le terroir national a dévoilé toute sa finesse et sa diversité, à l'occasion de ce Salon.

Il a fallu prés de cinq heures au wali pour visiter tous les stands implantés à la placette de l'olivier et prendre part à la cérémonie de thé dans une tente dressée par les exposants de la wilaya d'Adrar. Des dégustations de différents produits ont été offertes aux visiteurs qui étaient nombreux à prendre part à cette journée inaugurale et beaucoup n'ont pas hésité à mettre la main à la poche pour acheter des produits. Un déjeuner à base de poisson a été également offert au public.

Le wali a observé que ce salon est une opportunité aux producteurs participants pour promouvoir leurs produits et échanger entre eux. "Nous visons, à travers ce salon, à créer une tradition qui permettra à ces activités de se développer pour mieux se placer sur le marché", a-t-il dit en signalant que "les produits du terroir algérien son bio et ce type de produits occupent une place importante sur le marché mondiale, malheureusement nous avons constaté que chez nous, nous n'accordons pas suffisamment d'importance à ce créneau d'où l'intérêt de ce salon".

La labellisation est aussi une démarche jugée importante dans la promotion et la protection des produits du terroir national, a-t-il souligné, rappelant que la wilaya de Tizi-Ouzou à travers la direction locale de services agricoles, a lancé un processus de labellisation de l'huile d'olive. Le wali a aussi insisté sur l'importance de l'organisation des producteurs en coopératives et la nécessité de valoriser ces produits en améliorant la qualité, la quantité et la présentation (emballage et conditionnement) pour qu'ils puissent avoir leur place sur le marché national et international.

De son côté, le directeur local des services agricoles, Laib Makhlouf, a indiqué que cette institution à tracé un programme au niveau local, visant à donner une valeur ajoutée aux produits du terroir en formant les agriculteur aux techniques qui leur permettent de produire mieux quantitativement et qualitativement, à aller vers la transformation et améliorer l'emballage. La protection des produits du terroir à travers la labellisation est aussi un axe important dans cette démarche, a-t-il ajouté.

Tout au long du Salon, des ateliers ludiques, des stands gourmands et shows culinaires (démonstration sur la fabrication de produits du terroir), des dégustations, des soirées folkloriques, des conférences-débats (sur le design, le marketing, la labellisation, la qualité) et des concours (meilleur chefs cuisinier, petit-chef et mon homme chef) sont au menu.

Des Prix des meilleurs paniers gourmands, décoration de stand, représentation de wilaya et plat traditionnel seront décernés à l' occasion de ce salon qui va aussi accorder, sur proposition de la wilaya, le Prix de la meilleure couverture médiatique.