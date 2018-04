Tunisie: Les recrutements dans la fonction publique gelés

En prévision de l'adoption du projet de la loi organique du budget par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et l'application de ses nouvelles dispositions dans les meilleures conditions, la circulaire a incité tous les ministères à accélérer la prise des mesures nécessaires pour préparer et présenter leurs budgets pour l'exercice 2019 au ministère des Finances, selon la méthode de gestion par objectifs.

Il a été décidé, dans le même cadre, de rationaliser davantage les programmes de promotions annuelles et leur réalisation au cours de l'année financière concernée, tout en les soumettant aux principes de la compétence et de l'excellence.

Parmi les autres décisions, le redéploiement des ressources humaines entre les structures ministérielles, les entreprises publiques ou entre les régions dans le cadre de l'application de l'arrêté numéro 1143 de l'année 2016 relatif aux conditions et mesures de redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des entreprises publiques, à caractère administratif.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.