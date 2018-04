Madagascar: Roro Rakotondraibe a le football dans les veines !

Les députés de l'opposition persistent et signent en réclamant le départ de Hery… Plus »

Une carrière exemplaire qui le place aujourd'hui comme une des valeurs sûres du football malgache. Et c'est tout à l'honneur de cet homme au grand cœur et facile à aborder, devenu l'ami de tout le monde.

Meilleure saison. Mais bien avant de devenir un éducateur, Roro est devenu entraîneur du FTM en 2001 puis St- Michel et le TFC PMU tout en étant le sélectionneur de la sélection d'Analamanga U20 en 2002 avec des joueurs connus pour ne citer que Faneva Ima Andriatsima. Deux années plus tard, Roro et son ancien coéquipier du FC- BFV, Hery Be, offraient à la sélection d'Analamanga U20 le titre de champion de Madagascar.

De joueur en équipe nationale qui plus est, Roro est aujourd'hui connu pour être à la tête du club qui porte son nom et qui remplit toutes les fonctions qu'on a attendu dans le volet formation.

Discret mais combien efficace, notre travailleur de l'ombre de ce jour met en avant un homme qui vit par et pour le football. Un « touche- à- tout » dont la volonté n'a d'égal que l'amour qu'il voue presque les yeux fermés à cette discipline grâce à laquelle il a tissé sa carrière. Roro ou selon l'état civil Romuald Félix Rakotondrabe a un CV bien rempli et ce depuis son jeune âge.

