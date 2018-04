Madagascar: Ecotourisme - Formation renforcée pour l'association paysanne partenaire du site SAHA Maitsoanala

Dans le cadre de la promotion de l'écotourisme et l'éducation environnementale, le site SAHA Maitsoanala, sis à 65km d'Antananarivo, sur la RN2, procède au renforcement des capacités de son association paysanne partenaire, en matière de transformation alimentaire.

Les paysans regroupés au sein de cette association se sont spécialisés dans la transformation de fruits et légumes, et dans l'apiculture, afin de pouvoir proposer aux visiteurs du site et de la boutique communautaire, des produits de qualité permettant de renforcer la notoriété du site. L'initiative contribue, par ailleurs, à l'amélioration des revenus de ces paysans.

Fréquenté par des visiteurs nationaux et étrangers, ce site écotouristique SAHA Maitsoanala affiche, ces deux derniers mois, une courbe croissante en termes de nombre de visiteurs étrangers. Rappelons que SAHA Maitsoanala a procédé, ces dernières années, à des aménagements du site, entre autres la réhabilitation de son lac artificiel, la mise en place de nouveaux chalets et d'autres infrastructures, ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements de literie.

Par ailleurs, de nouveaux dispositifs d'éducation environnementale ont été mis en place afin de sensibiliser et de conscientiser les visiteurs sur leurs rôles dans la préservation de la nature, notamment en ce temps où les impacts de la dégradation de l'environnement se ressentent plus en plus au quotidien, tant en milieu urbain qu'en zone rurale.