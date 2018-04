Madagascar: Joachim Chissano, le revenant

« Bis repetita ! ». La SADC s'inquiète de l'évolution de la situation à Madagascar et a décidé de faire une médiation. C'est donc Joachim Chissano qu'elle a décidé de dépêcher chez nous. Celui qui a œuvré lors de la précédente crise est censé bien connaître la situation dans la Grande Ile, va ainsi damer le pion au CFM ou au FFKM. Pour tous les Malgaches, il s'agit d'une véritable humiliation, la SADC n'ayant aucune confiance dans notre manière de résoudre les crises.

Les Malgaches n'ont pas la mémoire courte. Joachim Chissano qui a dirigé l'équipe de médiation durant les cinq années de crise traversée par le pays n'a pas laissé un souvenir impérissable chez nous. On se souvient de ses allers-retours fréquents entre Maputo et Antananarivo. Il avait établi ses quartiers au Colbert à Antaninarenina et multiplié des réunions qui n'ont pas abouti à un dénouement rapide de la crise. Aujourd'hui, la situation est moins dramatique que durant la Transition. Le pays n'est pas sujet à des troubles sanglants, mais il y a une situation politique conflictuelle sans heurt. Le cas de Madagascar a été examiné en même temps que celui de la RDC.

Le problème est fort différent car les revendications peuvent être faites librement, sans risque de répression. Joachim Chissano va donc débarquer avec tout son aura de négociateur et essayer, pense-t-il, de rapprocher les points de vue. Sa mission, telle qu'elle est définie dans le communiqué de la SADC, est d'amener les parties aux élections. L'organisation régionale pense donc que la situation peut dégénérer et veut faire en sorte que les « protagonistes » arrivent à un accord. Elle considère donc que Joachim Chissano, du fait de son expérience, est le mieux à même de réussir à dénouer la crise. Il va débarquer prochainement et il sera reçu de manière courtoise, mais sans effusion. Il ne fera qu'accompagner l'évolution d'une situation qui se résoudra sans confrontation.