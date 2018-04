Madagascar: Lettre de lecteur - Quand la Capitale se réveille, le pouvoir tremble

Les députés de l'opposition persistent et signent en réclamant le départ de Hery… Plus »

Depuis 2017, le pouvoir donnait des signes tantôt d'assurance, tantôt de panique face à l'élection prévue se tenir à la fin de l'année 2018. Les nouvelles lois électorales, élaborées ensemble par le pouvoir, la société civile et des partis politiques ont été globalement rejetées par l'Assemblée nationale suite à des manœuvres diverses ressenties par la population comme une manipulation de trop. Ces nouvelles lois sont nettement en régression par rapport aux anciennes lois électorales, concernant la garantie du bon déroulement du scrutin, le droit des citoyens de porter plainte sur les résultats du vote et surtout le droit des électeurs de choisir les candidats qu'ils veulent.

En 2009, le jeune maire de la capitale Andry Rajoelina, s'est levé contre l'empire du Président Marc Ravalomanana. Une partie de la population d'Antananarivo et de l'armée l'ont soutenu, obligeant le Président à abandonner le pouvoir et s'enfuir en Afrique du Sud.

Antananarivo s'opposait à la nouvelle forme de la colonisation. Mai 72 voulait un changement radical de la société. Lancé par les étudiants et les lycéens, le mouvement a gagné tout le milieu scolaire, les parents et les syndicats. Il a été réprimé de façon violente. Il y avait des fusillades, des blessés et des morts.

