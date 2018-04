Burkina Faso: Visite de travail au Canada - Pour un partage des bonnes pratiques parlementaires

Le mardi 24 avril 2018, dans les tribunes diplomatiques de la Chambre haute (Sénat) et de la Chambre des communes (Assemblée nationale), au sein donc des 2 chambres du Parlement (le système canadien est bicaméral), le Président Alassane Bala Sakandé a été présenté respectivement aux sénateurs et aux députés qui ont accueilli leur hôte par une salve d'applaudissements. Les députés burkinabè ont assisté également à une séance de questions orales des parlementaires adressées aux ministres du gouvernement canadien. La délégation a, par la suite, découvert les différents compartiments du Parlement fédéral canadien, notamment la bibliothèque qui fait office de centre de recherche parlementaire au profit des députés.

Le Président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, accompagné des députés Rose Marie Compaoré/ Konditamdé, Reine Bénao/Sakandé et des représentants du personnel administratif, est en visite de travail du 22 au 28 avril 2018 à Ottawa au Canada. Cette visite entre dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du Centre parlementaire canadien avec pour invité d'honneur le Chef du Parlement burkinabè. Alassane Bala Sakandé a mis à profit son séjour pour des séances de travail et des audiences avec des hôtes de marque.

