Afrique: Le Président Ahmad, docteur honoris causa de l'Université UPSA

Le 25 avril 2018, en présence du Chef de l'Etat ghanéen, Nana Akufo-Addo, l'Université d'études professionnelles d'Accra (UPSA), établissement public d'enseignement supérieur au Ghana, a décerné le titre de docteur honoris causa au président de la CAF, Ahmad, dans une congrégation spéciale à Accra, en reconnaissance de sa contribution au développement du football africain.

"Votre vie professionnelle s'est principalement réalisé dans le domaine du sport. Depuis 1986, vous avez occupé divers postes, y compris l'enseignement du sport et de l'éducation physique au Tambohorano College et à la Mahajanga High School, à Madagascar. Vous avez également entraîné l'équipe de l' AC Sotema, occupé les fonctions de chef des services sportifs à Mahajanga et maître de conférence associé en droit et marketing sportif à l' Académie nationale des Sports. En reconnaissance et en appréciation de votre contribution à la société, l'Université UPSA vous confère le titre de Docteur honoris causa".

Le Président Ahmad, dans son adresse à ses hôtes, a exprimé sa «plus profonde émotion et sa plus grande reconnaissance» pour l'honneur qui lui venait d'être fait. "J'accepte avec humilité, appréciation et fierté ce doctorat honorifique", a-t-il déclaré. "Je dédie ce prix à tous les présidents des associations africaines de football car ce sont eux qui m'ont poussé à ce changement d'ère dans le football africain ", a conclu le Président Ahmad.