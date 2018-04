Ghana: Jerome Boateng - Saison terminée, Mondiale remise en cause !

Par ailleurs, le match de mercredi pourrait être le dernier disputé par Jerome Boateng sous les couleurs du Bayern. Interrogé récemment sur son avenir, le joueur n'exclut aucune possibilité pour la suite. « J'ai tout vécu au FC Bayern... Alors maintenant j'arrive certainement à un point où je dois répondre à certaines questions : quels objectifs n'ai-je pas encore atteints ? Est-ce que je veux me prouver des choses toujours dans le même club et toujours dans les mêmes circonstances ? », s'est interrogé le champion du monde 2014. La preuve qu'il est ouvert à un départ.

Sorti sur blessure mercredi à l'Allianz Arena en demi-finale aller, le défenseur allemand d'origine ghanéenne ne va pas bien. Il s'est blessé à la cuisse gauche sur une accélération. A en croire Sport Bild, il sera absent entre quatre et six semaines. La saison est donc finie pour Boateng. Pire, sa participation à la Coupe du monde en Russie (14 juin au 15 juillet) est remise en cause.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.