Rwanda: Djihad Bizimana - Le Rwandais à l'essai à Waasland-Beveren (D1 belge)

Né le 12 Décembre 1996, Djihad Bizimana entame sa carrière à l'âge de 15 ans, au niveau des jeunes catégories d'Etincelles FC, club basé à Gisenyi, tout près de la frontière avec la RDC. Il est convoqué en équipe nationale du Rwanda des moins de 20 ans en janvier 2014. Immédiatement, le joueur est courtisé par Rayon Sports FC, un des clubs dominateurs du championnat local, et dans lequel, il sera promu en équipe fanion, jusqu'en 2015 et un transfert chez le rival, APR FC de Kigali où il est sous contrat jusqu'en 2018.

En pleine progression, l'international rwandais suscite des convoitises. Selon The New Times relayé par walfoot, Djihad Bizimana a été mis à l'essai à Waasland-Beveren et a par la suite été invité à passer les tests médicaux d'usage par les responsables du club waeslandien. International depuis trois ans et à une quinzaine de reprises, Bizimana est actif à APR, le plus grand club du pays. Le milieu de terrain avait déjà passé un test à Dusseldorf au mois d'août dernier. Toujours selon la presse rwandaise, les responsables d'APR attendent à présent d'être contactés par leurs homologues belges, Bizimana étant encore sous contrat pour une saison.

Djihad Bizimana est dans le viseur du club belge de Waasland-Beveren. Il en impose au premier regard par sa carrure. Installé en vigie devant la défense, il sait faire parler sa puissance physique. En cas de besoin il sait suppléer les deux axiaux et a récupéré un nombre important de ballons au milieu de terrain et sait se projeter vers l'avant pour les rares offensives.

