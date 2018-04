Ile Maurice: Poste de police d'Abercrombie - Des sinistrés réclament leur allocation

PIl a perdu sept ans de sa vie... à cause d'une erreur judiciaire. Le constable Raj Kumar Iramon se dit amer.… Plus »

Plus tôt aujourd'hui, ce sont les familles victimes des grosses pluies à Terre-Rouge qui ont fait un esclandre au poste de police de la localité. Estimant que «stasyon pa pé fer so travay».

L'allocation de mauvais temps vaut de l'or. Du moins pour ceux dont les maisons ont été inondées lors des grosses pluies du week-end dernier et pendant le passage de la forte tempête tropicale Fakir en début de semaine. Pourtant, dénoncent des habitants de Batterie-Cassée, Ste-Croix et Cité Briqueterie, la police refuserait de leur remettre «kass dilo».

