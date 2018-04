Afrique Centrale: Sixième réunion des Représentants et Envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU

Les Représentants et Envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU, les Directeurs régionaux et les Coordonnateurs résidents du Système des Nations Unies en Afrique centrale sont à Libreville, dans le cadre de leur rencontre annuelle autour des questions politiques et sécuritaires.

La sixième réunion des Représentants et Envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU, des Directeurs régionaux et des Coordonnateurs résidents du Système des Nations Unies en Afrique centrale aura lieu du 26 au 27 avril à Libreville. Cette année, les participants échangeront autour d'un thème crucial : "Dialogues et accords politiques en Afrique centrale : défis, opportunités et perspectives".

Sur la base des expériences de terrain, ils feront un état des lieux critique et prospectif de la question. Ils interrogeront notamment les mécanismes actuels de résolution pacifique des différends dans un contexte où certaines approches ne permettent pas toujours de répondre efficacement aux attentes des différentes parties prenantes et des populations. Que faire, par exemple, pour éviter l'aggravation des tensions ou des conflits dans des situations où les dialogues non inclusifs débouchent sur des réformes politiques et institutionnelles importantes mais contestées par des acteurs clés du processus de paix ?

