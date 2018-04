Sénégal: Décès du bassiste et claviste Habib Faye - Le Sénégal perd une icône

Habib Faye, bassiste et claviste de Youssou Ndour et du Super Étoile de Dakar, est décédé hier, mercredi 25 avril à Paris après une courte maladie, à l'âge de 54 ans. Il était aussi un grand Jazzman. Ces dernières années, il a très souvent participé et ainsi vécu de l'intérieur le Festival de Jazz de Saint-Louis de renommée internationale.

Hasard du destin, Habib Faye quitte ce bas monde sur la pointe des pieds à la veille même du festival Jazz de Saint-Louis qui devait être lancé du 26 avril au 1er mai 2018. Selon le témoignage de son grand Frère Vieux Mac Faye sur la RFM, «Habib Faye était de nature à tout vouloir garder pour lui, pour ne pas inquiéter ses proches, au point où il avait tu sa maladie même à sa famille». Il ajoute que c'est seulement il y a 3 jours après avoir parlé à la femme d'Habib qu'il a été mis au courant de sa maladie par cette dernière. Et d'ajouter que «c'est Youssou Ndour qui a tout pris en charge en attendant que la femme d'Habib Faye revienne, car elle était en France à son chevet». Youssou Ndour s'est également prononcé sur la disparition de son «ami et frère».

Il confie qu'il avait des «relations très particulières» avec son bassiste qui a rejoint le Super Etoile en 1984. « Habib avait le chantier du super étoile. Il écrivait avec moi toutes les mélodies», confie Youssou Ndour. Le roi du Mbalax s'est «complètement abattu» par ce triste événement. «Habib est un grand musicien qui connaissait toutes les musiques du monde. Peter Gabriel qui était devenu son ami vient de raccrocher (au téléphone), il a pleuré comme un enfant. Macky Sall vient d'appeler avant le conseil des ministres, il est très affecté. Je reçois des appels du monde» explique t-il. Très marqué par cette perte inestimable, Youssou Ndour a fini par craquer en direct sur la RFM. Il a éclaté en sanglots mettant fin à l'entretien.

Abdou Latif Coulibaly, ministre de la culture sur le décès d'Habib Faye : «le Senegal perd un grand artiste au talent pur»

Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly a rendu un hommage au bassiste Habib Faye. «C'est avec une grande tristesse et une profonde consternation que j'ai appris, ce mercredi 25 avril 2018 à Paris, le rappel à Dieu de notre compatriote Habib Faye, une des figures de proue de la musique sénégalaise », déclare-t-il à travers un communiqué reçu hier. Il ajoute : « avec le décès du bassiste Habib Faye, le Sénégal a perdu un grand artiste au talent pur qui a marqué de son empreinte la production musicale du Sénégal».

Selon Abdou Latif Coulibaly, «Habib Faye est un artiste multi-instrumentiste, compositeur doué et arrangeur ingénieux qui a beaucoup apporté à la réalisation d'albums de différentes générations d'artistes-musiciens au Sénégal et en Afrique». Il dira également que le défunt «est abreuvé depuis son jeune âge aux sources d'un foyer que Dieu a nanti d'instrumentistes doués et était depuis longtemps entré dans la légende artistique sénégalaise en étant une locomotive du Super Etoile».

Le ministre de la Culture présente ainsi ses condoléances à la famille éplorée et au peuple sénégalais.