Afrique de l'Ouest: G5-Sahel - le Niger demande le déblocage de fonds

La force du G5-Sahel avait déjà mobilisé deux cent-cinquante millions d'euros de budget. L'objectif était de dépasser les trois cents millions. La communauté internationale avait promis, lors de la conférence internationale de Bruxelles, en février dernier, de soutenir la force conjointe du G5-Sahel à hauteur de quatre cent quatorze millions. L'Union européenne et ses Etats membres participeront pour près de la moitié à ce financement. Même si les fonds sont débloqués pour un an, la question d'un financement pérenne se pose toujours.

Un accord de soutien logistique a été conclu entre la Minusma et la force G5-Sahel, mais il n'est pas encore entré en vigueur, selon l'ONU. Le G5-Sahel, dont la création est poussée par la France, doit comprendre à terme cinq mille soldats issus du Niger, du Mali, du Tchad, de Mauritanie et du Burkina Faso. Son coût est estimé, pour la première année, à quelque quatre cent quatre-vingts millions d'euros.

Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a pour sa part appelé les Etats membres à concrétiser « leurs engagements pour mettre des ressources à la disposition de la Minusma et de la Force du G5-Sahel aussitôt que possible ». Il a notamment cité le projet de création de « six camps » au Mali qui doivent servir aux unités de la force G5-Sahel, censé devenir pleinement opérationnelle en milieu d'année et dont la mission est de lutter contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel.

