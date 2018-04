Afrique: Les partenaires de la vaccination lancent une campagne d'une semaine dans toute l'Afrique

Photo: OMS

Une fillette entrain de se faire vacciner au Burkina Faso

Brazzaville, 23 avril 2018 - L'Organisation mondiale de la Santé dans la région africaine, en collaboration avec l'UNICEF, l'Union africaine et d'autres partenaires, a lancé aujourd'hui la huitième Semaine africaine de la vaccination (SAV). La campagne d'une semaine, du 23 au 29 avril 2018, sous le thème : « les vaccins ça marche, faites votre part ! », sensibilisera sur la nécessité et le droit de chacun, en particulier des enfants et des femmes, d'être protégé contre les maladies qui peuvent être évitées grâce aux vaccins. Elle attirera également l'attention sur les progrès réalisés pour assurer l'accès aux vaccins de base qui sauvent des vies sur tout le continent.

« La région Afrique a fait des progrès louables dans l'amélioration de l'accès aux vaccins. Les chefs d'État et de gouvernement africains se sont engagés à investir davantage dans les services de vaccination et à assurer la vaccination pour tous en approuvant la Déclaration d'Addis sur la vaccination en 2017. Cependant, à moins que cette volonté politique ne se traduise en actions, la Région n'atteindra pas la couverture vaccinale universelle d'ici 2020. Des actions concrètes sont nécessaires pour s'assurer que les enfants et les autres personnes vulnérables sont protégés de la mort et des maladies qui peuvent être évitées par la vaccination », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

La vaccination est largement reconnue comme l'une des interventions sanitaires les plus efficaces et les plus rentables. Les hospitalisations dues à des maladies évitables par la vaccination ont été réduites grâce à l'introduction de nouveaux vaccins efficaces. Malgré cela, un grand nombre d'enfants et d'adultes n'ont toujours pas accès à de nombreux vaccins qui sauvent des vies.

« Si nous voulons que les gouvernements, les Nations Unies et les partenaires réussissent à accroître la couverture vaccinale, nous devons nous attaquer collectivement et fermement à la faiblesse des systèmes de santé, aux problèmes d'accessibilité pour les enfants vivant dans les bidonvilles et les zones difficiles à atteindre, aux barrières socioculturelles et à la désinformation sur la vaccination », a déclaré Leila Pakkala, Directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud.

Les vaccins ont un impact positif allant au-delà de celui relatif à la santé par des économies sur les coûts médicaux et une productivité accrue grâce à la réduction du temps passé par les parents et les travailleurs de la santé à s'occuper des enfants malades. Ces économies peuvent profiter aux familles, aux collectivités et aux nations à travers la croissance économique et la réduction de la pauvreté.

« Une couverture vaccinale élevée crée des systèmes de santé équitables et est également vitale pour la sécurité sanitaire à long terme sur tout le continent », a déclaré le Dr Seth Berkley, PDG de Gavi, l’Alliance du Vaccin. « Garantir l'accès universel à la vaccination en Afrique est essentiel pour améliorer la santé, sauver des vies et aider à bâtir des communautés fortes ».

La SAV 2018 s'appuie sur l'approbation historique de la Déclaration d'Addis sur la vaccination en 2017 et une feuille de route a été élaborée en étroite collaboration avec l'OMS, la Commission de l'Union africaine et les partenaires de la vaccination pour aider les pays du continent à faire en sorte que tous les Africains bénéficient pleinement des bienfaits de la vaccination. La feuille de route fournit aux pays des stratégies spécifiques qui peuvent être intégrées aux efforts existants pour améliorer la vaccination.

"L’Afrique s’en préoccupe ; les vaccins contribuent à améliorer les conditions de vies. Agissons maintenant", a déclaré S.E. Amira EL Fadil Mohamed, Commissaire aux affaires sociales de la Commission de l'Union Africaine.

La Semaine africaine de la vaccination est un moyen efficace d'atteindre les personnes ayant un accès limité aux services de santé réguliers. Tenue chaque année depuis 2011, l'initiative a permis de vacciner plus de 150 millions de personnes de tous âges, d’administrer de la vitamine A et des comprimés vermifuges, et de dépister et traiter la malnutrition chez environ 35 millions de personnes. La campagne maintient la vaccination au premier rang des priorités nationales et régionales.

Les Etats membres, en collaboration avec les bureaux nationaux de l'OMS et les partenaires à travers le continent célébreront la SAV 2018 à travers divers programmes nationaux spécifiques comprenant la vaccination, la fourniture d'une gamme d'activités de santé qui sauvent des vies, la promotion de la santé, la sensibilisation de la communauté, les activités médiatiques et plus encore.

Ensemble, participons au débat mondial relatif à la Semaine africaine de Vaccination sur les médias sociaux en suivant #AVW18 et #VaccinesWork.

