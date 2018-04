Sénégal: Marche nationale des enseignants à Diourbel - Le G4 hausse le ton

Personne n'est plus engagée que les enseignants ». Non sans inviter les enseignants à rester unis et de «ne pas verser dans les invectives et insultes».

Pour le secrétaire général de l'Uden, Abdourahmane Gueye, «les enseignants sont déterminés à aller jusqu'au bout. Aucune menace ne passera pas. Les autorités n'ont qu'à nous appeler, discuter avec nous et trouver des solutions pour l'intérêt de la Nation, pour l'intérêt de l'école qui est notre outil de travail». Selon lui, «personne n'est plus patriote que les enseignants.

Ces enseignants réclament le respect strict des accords signés. Devant leurs camarades, Abdoulaye Ndoye du Cusems déclare : «face à nos revendications légitimes qui s'articulent autour de l'alignement de l'indemnité de logement, la gestion de la carrière des enseignants, le paiement des rappels, les actes d'intégration d'avancement, d'alignement, de reversement et de radiation les prêts DMC, la formation diplomante, la réponse du gouvernement est articulée autour de la menace, de la répression, de la diabolisation, de la désinformation. Mais qu'il sache qu'on nous tue mais on ne nous déshonore pas !».

