Cap-Vert: Sidiki Kaba voit des "avancées significatives" dans la réalisation de la ligne maritime Dakar-Praia

Dakar — Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Sidiki Kaba, s'est réjoui mercredi des "avancées significatives" notées dans la construction de la liaison maritime entre Dakar et Praia, une infrastructure destinée à "intensifier les échanges commerciaux" entre le Cap-Vert et le Sénégal.

M. Kaba a eu une séance de travail avec son homologue du Cap-Vert, dans le cadre de la visite de cinq jours à Dakar du président capverdien.

"Je suis heureux de constater les avancées significatives dans la mise en œuvre de ce point important, notamment la désignation, du côté du Sénégal, des membres d'un comité national de coordination qui a déjà commencé ses travaux", a-t-il dit.

Le Sénégal et le Cap-Vert ont posé "un jalon important dans les relations sénégalo-capverdiennes", lors de la 8ème session de la commission mixte de coopération des deux Etats, le 20 novembre dernier, à Praia, a souligné Sidiki Kaba.

"A cet occasion, des décisions ont été prises, parmi lesquelles on peut citer la signature du protocole d'accord portant sur la création du comité bilatéral de coordination de la réalisation du projet de liaison maritime directe Dakar-Praia, après la finalisation des études de faisabilité", a-t-il ajouté.

Sidiki Kaba estime que "le Cap-Vert, qui est en train de procéder aux consultations internes, en fera de même dès que possible". "L'achèvement de cette formalité sera suivie de la convocation, très prochainement, de la première session du comité bilatéral" dédié au projet de transport maritime, a-t-il assuré.

Sidi Kaba a fait part de l'engagement du Cap-Vert et du Sénégal de "créer les conditions du démarrage rapide de cette liaison maritime (... ) qui devrait promouvoir et intensifier les échanges commerciaux et la mobilité entre les deux pays".

Parlant de la visite de José Carlos de Almeida Fonseca, le président du Cap-Vert, il affirme qu'elle "marque assurément une étape importante dans l'évolution" des relations des deux Etats, lesquelles reposent, selon lui, sur le "brassage culturel".

"Cela nous offre l'heureuse opportunité de magnifier encore une fois l'excellence et la profondeur des liens qui unissent nos deux pays et nos deux peuples, à la hauteur de l'amitié et de l'estime réciproque que se vouent nos deux chefs d'Etat", a commenté Sidiki Kaba.