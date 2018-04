Angola: Le pays pour une plus grande sensibilisation dans la lutte contre les crimes nuisibles à l'État

Luanda — L'Angola souhaite une plus grande prise de conscience de la nécessité d'une justice plus active et incisive dans la lutte contre la plupart des crimes portant atteinte aux intérêts de l'État, de la société et du développement du pays, a déclaré jeudi, à Luanda, le procureur général de la République, Hélder Pitta Gróz.

Le procureur a tenu ces propos dans son discours à l'ouverture de la deuxième réunion du Sous-comité de la SADC sur la lutte contre la corruption, qui se tient dans la capitale du pays.

Dans son intervention, il a souligné que le Gouvernement angolais avait assumé le défi de la lutte contre la corruption, dont l'une de principales causes est l'impunité.

En ce sens, il a ajouté être une tâche épineuse, "mais elle n'est pas plus grande que la volonté d'aller de l'avant, de grandir et de prospérer".

Fruit de cette volonté, il a fait savoir que plusieurs lois ont été approuvées, lesquelles criminalisent et pénalisent les pratiques corruptrices, parmi lesquelles celles qui sanctionnent les infractions de blanchiment d'argent, entre autres, qui réglementent la situation qui touche les titulaires d'une charge publique , agents et les fonctionnaires de l'administration publique.

Il a expliqué que ce mouvement législatif reste actif, avec l'approbation imminente d'instruments juridiques importants qui constitueront des outils de lutte contre la corruption, notamment le code pénal et la procédure pénale, et qu'il est donc préoccupant de mettre en place un régime juridique de récupération d'actifs en matières de lutte contre ces phénomènes.

Pour le magistrat, la lutte pour éliminer les effets néfastes de la corruption ne connaîtra du succès absolu que si on éduque et diffuse les idées contenues dans les lois, sensibilisant les gens à abandonner définitivement la posture et les habitudes de pratique de corruption.

De cette façon, le procureur a demandé la collaboration des autres organes de l'Etat, en particulier les ministères de l'Education, de la Justice, de l'Intérieur, de la Communication sociale et d'autres institutions de la société civile dans la formation de la conscience collective.

Hélder Pitta Gróz a dit qu'il espérait que cette réunion déboucherait sur des stratégies et des méthodes d'action commune qui engageraient les États à prévenir la corruption, en prenant des mesures fermes et sûres pour la mise en œuvre du protocole.

Le sous-comité sur la lutte contre la corruption de la SADC a été créé par le Comité ministériel de l'organe de cette organisation régionale en juillet 2016 et sa mission est de combattre la corruption. La première réunion a eu lieu en République de la Tanzanie en juin 2017.

La rencontre, qui se termine ce jeudi, compte sur la présence de représentants du Botswana, de la Zambie, du Zimbabwe, du Lesotho, de la Tanzanie, de la Namibie et du Malawi.