Angola: Les professeurs d'université devraient contribuer au débat sur les élections municipales

Pour lui, il est nécessaire que les académiciens soient impliqués dans la discussion du Pouvoir Autonome, comme un moyen de clarifier les populations et de trouver la voie la plus sûre de mettre en œuvre le principe de gradualisme que la Constitution consacre.

Intervenant à la rencontre des députés de l'UNITA et de l'organe directeur des Ecoles supérieures Pédagogique, Polytechnique et de l'Institut polytechnique privé, dans le cadre de la visite de travail aux établissements d'enseignement supérieur, il a considéré les professeurs d'université comme des éléments importants pour résoudre les différences sur la problématique du gradualisme fonctionnel ou géographique.

