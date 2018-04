Angola: Le président du parlement veut la promotion des valeurs démocratiques

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a considéré jeudi, à Luanda, comme fondamental que l'Etat promeuve les valeurs démocratiques et renforce les institutions, afin que les libertés ne soient pas restreintes.

"On ne peut pas parler de la paix si les institutions de l'Etat ne garantissent pas la protection et la sécurité aux plus démunis. On ne peut pas aussi parler de la paix si la justice est seulement garantie au plus fort ", a déclaré le leader, qui intervenait à la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur «La culture de paix" promu par le groupe de femme parlementaire de l'Assemblée nationale.

Il a indiqué que la culture de paix ne peut être disséminée si les personnes qui sont la cible de ce message ne sont pas en paix.

Le président du parlement angolais comprend également qu'un Etat où la majorité de sa population vit dans la pauvreté ne peut être considéré comme un Etat en paix. "C'est un état potentiellement conflictuel".

Selon lui, la culture de paix suppose avant tout la tolérance, le rendement, l'harmonie, l'union et la compréhension. "C'est la voie pour favoriser une coopération de bénéfice mutuel et égal entre les parties".

Il a précisé que la paix devrait être exercée dans la vie quotidienne, dans les familles, dans les écoles, dans les communautés et dans les organisations politiques, afin qu'elle puisse se reproduire dans la société et aboutir, par conséquent, à une coexistence saine.

Fernando da Piedade Dias dos Santos a souligné qu'il s'attendait à ce que les acteurs de l'arène politique soient exemplaires, estimant que les différences politico-idéologiques ne devraient pas être utilisées pour perturber la paix durement conquise.

"Que nos différences d'opinion ne servent que de force motrice du bien-être et de la justice sociale", a-t-il ajouté.

Pour le leader du Parlement angolais, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais elle exige beaucoup plus qu'un simple silence d'armes, notant que l'un des grands défis de l'État angolais est l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités.

Elle considère la paix comme un atout inestimable et indispensable pour l'édification et la consolidation d'un Etat, d'une nation, d'une société et même des familles.

"Sans paix, rien ne va. Sans paix, tout stagne et se détruit. C'est pour cette raison que les questions liées à la paix sont transversales et mobilisent toutes les forces vives de la nation ", a-t-il poursuivi.

Il a rappelé que le processus de pacification, initié en 2002 avec le silence des armes et la réconciliation entre les frères en conflit, a été le pas fondamental vers le début d'un processus plus intense et complexe de la pacification sociale.

En tant que mouvement, la Culture de Paix a été officiellement lancée en 1999 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) dans le but de prévenir les situations susceptibles de menacer la paix et la sécurité, utilisant comme principaux outils, la prise de conscience, l'éducation et la prévention.

Selon l'UNESCO, une culture de paix est intrinsèquement liée à des principes tels que la tolérance, la solidarité, le respect de la vie, les droits individuels et au pluralisme.

Participent à la rencontre sur "La culture de paix", des députés, des chefs de départements ministériels, des représentants des organes de défense et sécurité, de la société civile, des entités ecclésiastiques, des autorités traditionnelles, des étudiants, entre autres.