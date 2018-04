Angola: Le Ministère Public enquête sur des délits de détournement à Moxico

Luena — Le Bureau du Procureur général de la République (PGR) à Moxico enquête sur plusieurs cas de détournement de fonds et de corruption impliquant des gestionnaires et titulaires de charge publique dans la province de Moxico, qui seront transférés à la Cour provinciale en quelques jours.

C'est ce qu'a révélé jeudi, à Luena, le procureur de la République, Pedro Domingos, lors d'une conférence sur « La lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et l'impunité», dans le cadre de la semaine de la légalité, tenue à l'Institut polytechnique privé Walinga de Moxico.

« Nous avons beaucoup de cas de genre (détournement de fonds et corruption passive) qui seront postérieurement soumis à un procès public», a-t-il réaffirmé dans des déclarations à la presse, ajoutant que certains procès sont déjà en cour et d'autres en phase d'instruction préparatoire.

Le procureur a refusé d'avancer les noms et les spécificités des crimes, réaffirmant la lutte contre la corruption et l'impunité.

A son tour, l'orateur et aussi procureur auprès du commandement municipal de Moxico de la Police nationale, José Buanga, a fait remarquer que la seule façon de mettre fin à la corruption et le blanchiment d'argent est de lutter contre l'impunité, et la population doit cultiver l'acte de plaintes.

Il a expliqué que le crime de blanchiment d'argent comporte trois phases, dont la première consiste à recevoir des valeurs illicites qui se produit lorsqu'un agent de la fonction publique, chef, homme politique ou titulaire d'une charge publique reçoit de l'argent en raison de bénéficier quelqu'un, cachant la litige en valeurs mobilières.

La seconde, a-t-il dit, est l'étape de dissimulation, où la personne qui bénéficie d'un acte de corruption, cache par dépôt dans le compte d'une tierce personne.

La troisième et dernière étape du crime comprend l'intégration dans le circuit financier de l'argent, à son tour, entre d'abord de façon illicite et sournoise dans l'achat de biens immobiliers, après la même propriété sera vendue à une autre personne et l'argent est injecté dans le marché financier comme s'il était légal.

Au cours de la semaine de la légalité, le Ministère Public à Moxico a également prévu des conférences sur «la lutte contre la corruption et l'impunité » et «la procédure pour lutter contre l'impunité».