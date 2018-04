Angola: Mincult regrette la mort du roi Mwene Vunonge

Luanda — Le Ministère de la Culture (MINCULT) déploré mercredi le décès du roi des Vangangela, Augusto Cambinda Calilo, plus connu sous le nom de « Mwene Vunonge VI », survenu mardi à l'hôpital général de Menongue, victime de la maladie.

Selon une note publiée mercredi à l'Angop, le ministère souligne : c'est avec consternation que le collectif des travailleurs du ministère de la Culture a appris la nouvelle de la mort du souverain des Nganguelas, le roi Mwene Vunonge VI, qui a été intronisé en 2007.

La note indique que le défunt s'est distingué, tout au long de sa vie et de son règne, pour sa persistance à améliorer les conditions de vie des populations de Menongue et des communautés locales.

"Mwene Vunonge VI s'est affirmé comme le défenseur de l'angolanité et de la conquête de la liberté à l'époque coloniale, devenant une figure de prestige et de respect, dans la communauté Nganguela et pas seulement", lit-on dans la note.

Le Mincult, en cette heure de douleur et de consternation, s'incline devant cette figure historique qui a suivi le chemin de l'unité nationale et de la valorisation de la culture angolaise et des Angolais.