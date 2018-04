Sud-Soudan: L'ONU s'inquiète de la disparition de dix travailleurs humanitaires

C'est le deuxième incident impliquant des travailleurs humanitaires détenus par des groupes armés rien qu'en avril, et le troisième en six mois.

« Je condamne fermement cette attaque contre des collègues engagés dans l'aide humanitaire d'urgence en Equatoria centrale et appelle toutes les parties au conflit au Soudan du Sud à assurer un environnement sûr et sécurisé, propice à la fourniture de l'assistance », a déclaré M. Noudehou.

Ces dix membres du personnel humanitaire, tous ressortissants du Soudan du Sud, comprennent un employé d'OCHA, deux du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), un de l'Organisation sud-soudanaise de développement (SSDO), deux d'ACROSS, trois de Plan International et un employé d'Action Africa Help (AAH).

« Nous sommes profondément préoccupés par le sort de ces travailleurs humanitaires et nous demandons de toute urgence des informations sur leur état », a déclaré M. Noudehou. « Ces personnes, qui sont des employés de l'ONU et d'ONG, sont là pour aider la population du Soudan du Sud et ne devraient pas être pris pour cible. Nos collègues doivent être libérés sans condition afin que leur travail puisse continuer ».

« Leur convoi était parti de la ville de Yei pour se rendre à Tore, tôt le 25 avril, pour effectuer une évaluation des besoins humanitaires. On ne sait pas où ils se trouvent et dans quel état ils se trouvent », a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans un communiqué de presse.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.