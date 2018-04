Sénégal: Le Comité contre la torture de l'ONU préoccupé par la surpopulation carcérale

Dans le cadre « d'une réflexion globale », le gouvernement sénégalais a, en plus des projets de construction des prisons et de la réhabilitation des centres de détention dans les régions, rappelé l'adoption de la « Loi 2038 modifiant le code pénal qui a institué des peines alternatives à l'emprisonnement ». « Même s'il faut reconnaitre que la mise en œuvre de ces peines ne sont pas encore effectives », a admis Mme Aïssé Tall Gassama, Secrétaire Général du Ministère de la Justice.

Selon le co-rapporteur du Comité pour l'examen du rapport sur le Sénégal, on compte aujourd'hui plus de 10.000 détenus pour 37 établissements pénitentiaires, contre 4891 détenus en 2000 dans ce pays.

