Ile Maurice: Falsification d'une pièce d'identité - Un officier de la NIC reconnu coupable

«Vous avez dit clairement que vous aviez décidé de dire toute la vérité pour avoir l'esprit tranquille. La Cour estime que la poursuite a pu établir les faits.» Et c'est ainsi que la magistrate Darshana Gayan, de la cour intermédiaire, a reconnu coupable Sawan Kumar Deerpaul, un officier clérical du bureau de la National Identity Card (NIC). Il était accusé d'avoir falsifié une pièce d'identité.

Les faits remontent à mars 2009. Sawan Kumar Deerpaul, 41 ans, avait créé une pièce d'identité, sous le nom de Kiranjay Bhurosee, afin de permettre à son complice d'en faire usage. Ce dernier, Sajid Rymandee qui est aujourd'hui décédé, aurait fait plusieurs retraits bancaires grâce à cette fausse pièce d'identité.

Retrait illégal de Rs 405 000

Sous l'identité de Kiranjay Bhurosee, Sajid Rymandee aurait soutiré une carte Maestro à Devindranath Bhurosee. Ce dernier lui a même remis son «pin code». Ce qui lui aurait permis de retirer une somme de Rs 405 000 en 13 fois. Il aurait également utilisé la pièce d'identité de Kiranjay Bhurosee pour faire l'acquisition d'un formulaire d'indemnisation.

Dans un premier temps, Sawan Kumar Deerpaul était passé aux aveux. Avant de revenir sur sa déposition par la suite. Lors du procès, l'avocat de la défense, Me Anupam Kandhai, a expliqué la raison d'un tel revirement. «La police a exercé des pressions sur mon client, le convainquant d'avouer un crime qu'il n'a pas commis contre sa libération.»

La magistrate Darshana Gayan n'a toutefois pas été convaincue. Elle estime que la confession de Sawan Kumar Deerpaul n'a pas été faite sous la contrainte. «Il était clair, au vu de votre déposition, que vous étiez à l'aise avec l'inspecteur à qui vous vous êtes confié.» Elle a également noté que Sawan Kumar Deerpaul s'est contredit lors de son contre-interrogatoire.

Coupable sous une seconde accusation

L'habitant de Fond-du-Sac a également été reconnu coupable sous une accusation de «aiding and abetting the author of a crime». Il lui était reproché d'avoir utilisé un échantillon de la signature de la victime afin d'éviter à son présumé complice toutes les procédures pour avoir une carte d'identité et faire usage illégalement de la pièce d'identité.

Les avocats de la défense et de la poursuite, Me Kandhai et Me Keshri Soochit, respectivement, devront présenter leur réquisitoire le 24 mai.