Ile Maurice: Chute à Alexandra Falls - «Mo'nn gagn enn kouraz kan bann-la inn vinn tir mwa», confie Yash Somar

Il en est conscient, il l'a échappé belle. Yash Somar est toujours admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, suivant sa chute à Alexandra Falls, dimanche 22 avril. Selon le médecin, le jeune homme de 19 ans a eu la main gauche fracturée, des blessures à la tête et des fractures aux vertèbres. Il devrait subir une intervention chirurgicale dans les jours à venir.

Entouré de sa mère, de sa sœur et de ses cousins, cet ancien élève du collège New Eton, à Rose-Belle revient sur les circonstances de l'incident. Le jeune homme est un passionné de randonnée. Dimanche, ses amis et lui ont décidé de se rendre à Alexandra Falls pour s'adonner à leur passion. Sa mère tient à préciser que son fils et ses amis ne se sont pas rendus à Alexandra Falls pour la cueillette de goyaves de Chine.

«J'étais devant et j'essayais de déblayer le passage pour mes amis. Soudain, j'ai glissé et je me suis retrouvé dans un ravin. C'était un moment terrible... »

«Nous sommes arrivés là-bas vers dix heures. Je me souviens qu'à un moment donné, l'endroit était très boueux. J'étais devant et j'essayais de déblayer le passage pour mes amis. Soudain, j'ai glissé et je me suis retrouvé dans un ravin. C'était un moment terrible», raconte Yash Somar.

Il s'est mis à crier, mais il ne pouvait rien voir de là où il était. Paniqués, ses amis ont appelé les secours et ont, entre-temps, tenté de le remonter du ravin. «Zot inn mem avoy enn lakord pou tir mwa mé pann kapav.» Les membres du Groupe d'intervention de la police mauricienne sont arrivés sur les lieux deux heures plus tard.

«Mo'nn blésé, mo ti feb net mé mo'nn gagn enn kouraz kan bann-la inn vinn tir mwa», lance Yash, qui devrait débuter ses études à l'université de Maurice en Web & Multi-Media Development cette année. Il est ensuite conduit à l'hôpital de Rose-Belle pour recevoir les premiers soins. Selon le personnel de l'établissement hospitalier, le jeune homme était conscient malgré ses nombreuses blessures.

«C'est un garçon très courageux», affirme un des infirmiers. Les proches de Yash Somar sont confiants qu'il se remettra rapidement de cette épreuve. «Les médecins nous ont assuré que son traitement va dans la bonne direction. Néanmoins, il sera hospitalisé pendant plusieurs jours encore car ils sont en train de suivre son cas de près. Et il a besoin beaucoup de repos», a déclaré la mère.