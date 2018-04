Afrique de l'Ouest: Axe Dakar-Praïa - 4 nouveaux accords signés par les deux pays

Dakar — Le Sénégal et le Cap-Vert ont signé jeudi à Dakar, quatre nouveaux accords de coopération portant notamment sur la non double imposition et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Il y a aussi un accord sur l'entraide institutionnelle dans le domaine de la justice, un protocole de coopération dans le domaine de santé et un accord de coopération dans le domaine de la communication sociale.

Ces différents accords ont été paraphés par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais, Me Sidiki Kaba, et son homologue capverdien Luis Filipe Tavares.

La cérémonie officielle de signature de ces accords se tenait en marge d'une audience accordée par le président Macky Sall à son homologue capverdien Jorge Carlos de Almeida Fonseca, dans le cadre d'une visite de quatre jours que ce dernier effectue au Sénégal.

Le président Fonseca, arrivé à Dakar mercredi, a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue sénégalais au palais de la République, jeudi dans la matinée.

Le président Fonseca se rendra à l'Assemblée nationale, dans l'après-midi, pour une adresse aux députés, avant de se déplacer à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), vendredi à 10 heures.

L'hôte du Sénégal visitera ensuite l'Île de Gorée, quelques heures plus tard, le même jour, dans l'après-midi, avant de rencontrer, samedi matin, la communauté cap-verdienne établie à Thiès.

Il reviendra à Dakar dans l'après-midi, pour des échangera avec les Capverdiens résidant à Dakar, au Cercle de la Rade.

Jorge Carlos de Almeida Fonseca quittera Dakar dimanche dans la matinée.