Madagascar: Une rencontre entre l'opposition et le pouvoir sans avancée

Ils étaient trois représentants de chaque parti politique : Hanitra Razafimanantsoa pour le TIM, porte-parole des Députés du changement, Christine Razanamahasoa pour le Mapar, et enfin Rivo Rakotovao, le président du Sénat, pour le HVM, le parti au pouvoir. La communauté internationale était elle aussi présente, c'est elle qui a initié cette rencontre : l'ambassadeur de France, l'Union européenne, l'Union africaine et le PNUD, le Programme des Nations unies pour le développement.

Sixième jour de manifestation à Antananarivo ce jeudi 26 avril : les députés de l'opposition sont allés déposer une plainte au tribunal d'Anosy par rapport aux blessés et aux morts du 21 avril. Mais en coulisses, derrière la position officielle d'intransigeance du régime, une tentative de dialogue a été faite mercredi soir au siège de l'Union africaine d'Antananarivo. A l'initiative de la Communauté internationale, le régime a rencontré des représentants de l'opposition des partis TIM et Mapar.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.