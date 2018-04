Sud-Soudan: L'UA envisage des sanctions contre ceux qui bloquent le processus de paix

La guerre civile ravage le Soudan du Sud depuis décembre 2013 et le conflit a un impact dévastateur sur la population, créant l'une des plus graves crises de réfugiés du monde.

Lors de celle-ci, M. Kenyatta a fait part de son inquiétude et de son impatience croissante face à la lenteur du processus de paix au Soudan du Sud. "La situation dans ce pays nous inquiète beaucoup. Après (les discussions de paix) de Naivasha, nous espérions retrouver un pays stable et prospère. Il est décevant de voir que la situation se détériore davantage", a-t-il déploré.

Il a appelé M. Kenyatta et ses collègues de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) à continuer d'encourager la paix et la stabilité au Soudan du Sud.

M. Mahamat, qui a été reçu par le président kényan Uhuru Kenyatta à Nairobi, a appelé les pays de la région à contribuer à faire respecter la paix au Soudan du Sud et a salué le soutien sans faille de Nairobi envers la paix et la stabilité dans la région.

