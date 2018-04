Burkina Faso: Vie des clubs - Le geste "salvateur" de l'ASED à l'AS SONABEL

Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a organisé la… Plus »

Nous le redistribuons aux établissements d'enseignement secondaire et supérieur et aux organisations de jeunes pour les accompagner dans la pratique sportive », a-t-il expliqué. M. Touré a indiqué que son association n'est pas à son premier geste puisqu'elle a déjà fait don à des établissements secondaires comme le lycée Philippe-Zinda-Kaboré en 2015, le lycée Ouezzin Coulibaly en 2013. Il y a deux ans, un établissement de Ouahigouya en avait aussi bénéficié.

53 raquettes, 8 filets, 9 housses, plus de 2 700 balles, 5 paniers etc. ; est la composition du matériel offert à l'AS SONABEL par l'Association sport éducation et développement (ASED). Selon Salif Touré, président fondateur de l'association donatrice, ce don entre dans le cadre des missions de la structure. « L'ASED, avec des amis de l'Association sportive universelle (ASU) de Lyon, collectent le matériel et les équipements sportifs et éducatifs à partir de Lyon, pour l'amener au Burkina Faso.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.