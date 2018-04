La Société nationale d'électricité du Burkina Faso (SONABEL) a rencontré, le mercredi 25 avril 2018 à Ouagadougou, ses potentiels partenaires dans le cadre de la modernisation de ses services. Ils ont échangé sur le nouveau dispositif mis à la disposition des clients, qui va leur permettre d'éviter les longues files d'attente devant les guichets, pour le paiement de leurs factures d'électricité.

La nouvelle plateforme de la nationale d'électricité du Burkina Faso est l'externalisation des ventes de crédits prépayés. Avec ce moyen de paiements des factures d'électricité, les clients pourront désormais acheter leurs unités de recharge de courant partout et par SMS, ou même recharger leur compteur à distance. Le dispositif a été présenté aux potentiels partenaires de la Société nationale burkinabè d'électricité (SONABEL), dans l'après-midi du mercredi 25 avril 2018, à Ouagadougou.

Le directeur général de la Société, François de Salle Ouédraogo, a indiqué que près de 60% de la demande des clients est orientée sur le prépaiement : «Malheureusement, notre système avec ses limites, ne nous permettait pas de développer ce dispositif. Mais à présent, nous avons surmonté ces difficultés et opté d'étendre le prépaiement sur tout le territoire national», a-t-il expliqué. Pour lui, l'avantage du prépaiement est de permettre au client de mieux gérer son budget ‘'électricité", parce qu'il ne sera pas surpris par la facture à la fin du mois. «Il achète à l'avance ses unités et peut suivre le rythme de consommation.

Les compteurs ont des alarmes pour le signaler, lorsque les unités arrivent à une certaine limite», a signifié M. Ouédraogo. Le directeur clientèle et commercial de la SONABEL, Souleymane Ouédraogo, a déploré le fait que des clients, à chaque fin du mois attendent plusieurs heures devant les guichets pour payer les crédits comme s'ils étaient venus récupérer de l'argent avec la Société. «Cette situation est inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu offrir une meilleure qualité de service à notre clientèle en diversifiant les canaux. Il est fiable et simple à utiliser», a-t-il souligné.

Possibilité de paiements par plusieurs canaux

Et d'ajouter que le système dispose de six canaux qui peuvent être opérationnalisés assez rapidement. Au nombre de ces solutions de paiements, il y a la vente par SMS qui donne la possibilité d'identifier une puce d'un partenaire, le 2e mode de vente se fait par USSD et permet au client de payer ses KWh à distance.

Le 3e canal c'est la carte à gratter que la clientèle peut payer et utiliser pour recharger son compteur. Il y a également la vente par guichet automatique qui permet de payer des crédits sans se rendre à la SONABEL, la vente par POS ou points de vente qui fonctionne comme un guichet de la SONABEL, est aménagé par le partenaire lui-même. Le dernier moyen est la vente par Smartphone, une application qui est installée et téléchargée pour pouvoir effectuer des opérations. «Tous ces avantages sont offerts aux clients, afin de réduire leur souffrance pour avoir du crédit d'énergie et éviter qu'ils n'aient plus d'incertitude, parce qu'à tout moment, quel que soit le jour, ils peuvent s'approvisionner en crédit prépayé», a précisé le directeur commercial, Souleymane Ouédraogo.

Les partenaires ont dans l'ensemble apprécié ce nouvel outil et sont prêts à accompagner la SONABEL dans cette dynamique. Le directeur général a rassuré la clientèle qu'avec ce logiciel, le coût de l'électricité ne connaîtra pas de changement. «C'est le même tarif qui s'applique tout comme aux compteurs post-payés et prépayés. Au niveau du post-payé, nous avons une démarche en cours, qui va acquérir un nouveau logiciel et permettre aussi ce type de paiement pour faciliter les clients du post-payé», a-t-il annoncé.

Le logiciel est déjà fonctionnel. Aux dires du directeur commercial, la partie Ouagadougou est achevée. Le dispositif est en train d'être déployé à Koudougou et à Bobo-Dioulasso. Dès mi-mai, il peut être généralisé sur toute l'étendue du territoire.