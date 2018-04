Angola: Dix-huit kilomètres de route seront asphaltés cette année à Huambo

Huambo — Dix-huit kilomètres de route seront asphaltés cette année dans plusieurs endroits de la ville de Huambo, conformément à un programme du gouvernorat provincial visant à améliorer progressivement la circulation automobile.

En annonçant le fait ce jeudi, à l'Angop, le directeur des travaux publics de la province, Henrique Lázaro Capeça, a informé que l'appel d'offres public pour l'attribution des travaux se poursuit depuis mars.

Six kilomètres du centre de Lossambo et le quartier de Juventude, six entre Mokolokolo et Honga, dans le quartier Benfica, quatre kilomètres entre le rond-point de l'aéroport, en passant par Sassonde, jusqu'à l'avenue Norton de Matos et un kilomètre et 600 mètres de la route qui va du rond-point de Kapango à la route qui donne accès à la centralité de Lossambo, en passant par le quartier de São Luís font les 18 kilomètres de route à asphalter. . Seront aussi pavés, selon le responsable, quatre kilomètres que dans l'agrandissement de la rotonde de Kapango et la réhabilitation de la route alternative qui part de là jusqu'à l'hôpital militaire.

Parallèlement aux travaux de pavage, Henrique Capeça a indiqué que le projet comprend la construction de ponts, ainsi que l'amélioration du macro-drainage dans la zone de l'aéroport Albano Machado et dans les quartiers environnants.

Il a aussi annoncé la réalisation de travaux visant à améliorer certaines parties du tapis d'asphalte qui se sont dégradées dans la ville de Huambo.