Nigeria: Lille - Galtier agacé par le cas Vincent Enyeama

Ecarté du groupe professionnel par Marcelo Bielsa et jamais revenu dans le groupe depuis le départ du technicien argentin, Vincent Enyeama n'a pas joué un seul match avec Lille cette saison. Après s'être confié sur le sujet à quelques supporters du LOSC il y a quelques jours, Christophe Galtier, entraîneur de Lille, a été interrogé sur le cas Enyeama ce jeudi en conférence de presse. Est-ce lui ou la direction du club qui continue d'écarter le portier nigérian ?

« Je vais vous répondre très précisément. Même si j'avais pas envie d'aller sur ce terrain. Mais on y est. Très bien... Si je me trompe, vous me coupez. Quand je suis arrivé, Vincent Enyeama était où ? Vous avez vu Vincent Enyeama s'entraîner avec le groupe professionnel cette année ? Jamais. Donc quand je suis arrivé, il était où ? Avec la réserve. Et ensuite il était blessé. Il est où actuellement ? Avec la réserve, il s'entraîne quand il peut s'entraîner et il joue quand il peut jouer, point à la ligne. Concernant d'autres joueurs, jamais on ne m'a imposé de faire jouer un joueur », a déclaré le coach du LOSC, visiblement agacé par la question.