Sénégal: Cours magistral du président cap-verdien à l'UCAD, vendredi

Dakar — Le président de la République de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, délivre, vendredi à partir de 10h30 à l'Auditorium Khaly Amar Fall de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD), un cours magistral intitulé "Les défis du développement et de la démocratie en Afrique : le cas particulier de la République de Cabo Verde", a appris l'APS.

Le président Jorge Carlos de Almeida Fonseca qui a entamé mercredi un visite officielle de 4 jours au Sénégal est un "juriste, spécialiste de Droit pénal, un professeur-assistant à la Faculté de Droit de Lisbonne qui a enseigné pendant plusieurs années les disciplines de Procédure civile III (Recours), de Droit pénal et de Droit procédural pénal", lit-on dans un communiqué.

Il a été "chercheur dans le domaine du Droit pénal à l'Institut Max-Planck de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne - 1986), professeur de Droit et de Procédure pénale à l'Institut de Médecine légale de Lisbonne et Directeur résident et professeur agrégé invité à l'Université de l'Asie orientale. Macao (1989-1990)", rapporte la source.

Jorge Carlos de Almeida Fonseca est auteur de dizaines d'écrits sur la politique, la culture, la démocratie, les droits de l'homme et la citoyenneté, dans des revues spécialisées capverdiennes et étrangères. Il a publié un total de 18 livres, y compris des ouvrages juridiques, littéraires et autres.

Il a été, avant d'être élu président de la République, président et professeur de l'Institut Supérieur des Sciences juridiques et sociales du Cap-Vert et président de la Fondation +Droit et Justice+, étant également fondateur des deux institutions, rappelle encore le texte.

Jose Carlos de Almeida Fonseca a participé à la rédaction de la Constitution du Cap-Vert (1992) et, en tant que jurisconsulte et chercheur, il a été l'auteur de divers projets de diplôme qui marquent les contours du nouvel ordre juridique cap-verdien, à savoir les projets de Code pénal, du Code de Procédure pénale, d'une Loi sur l'Exécution des Sanctions pénales, du Projet de loi sur le soutien aux victimes de crimes violents et de la Loi sur les Infractions fiscales douanières.

Il a dirigé et coordonné +L'Étude sur l'État de la justice au Cap-Vert+ (2001).