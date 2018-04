Sénégal: Dakar et Praia partagent des valeurs essentielles pour l'Afrique et le monde (Président)

Ainsi, il est d'avis que le Sénégal et le Cap-Vert sont en mesure de "contribuer à ce que ces problèmes soient traités dans notre sous-région et sur le continent sans porter atteinte aux aspects centraux de la cohabitation et du système démocratique".

Sur ce, le président capverdien "regrette que pour des raisons dites de sécurité", qu'il y ait encore dans la sous-région, "des situations où les libertés et les garanties des citoyens ne sont pas respectées, la presse conditionnée, le partis politiques limités et des élections tenues de manières antidémocratique".

C'est pour cela, a-t-il soutenu, "ce n'est pas un hasard si le Sénégal et le Cap-Vert bénéficient de la stabilité dans notre région, secouée par des turbulences militaires et par l'instabilité politique".

"Nos pays partagent des valeurs essentielles pour l'Afrique et pour le monde, qui sont celles de la démocratie, des droits de l'homme, de la solidarité et de la justice sociale", a-t-il dit dans son message devant l'Assemblée nationale sénégalaise.

Dakar — Le président capverdien, Jorge Carlos De Almeida Fonseca a soutenu que le Sénégal et le Cap-Vert partagent des valeurs essentielles pour l'Afrique et le monde.

