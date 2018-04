Sénégal: Lancement du concept "Gala des Baobabs" pour la promotion de l'inclusion sociale

Pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui a procédé au lancement du concept et à l'installation officielle des membres du jury, le "Gala des Baobabs" est un "mécanisme de promotion de l'emploi et de l'éducation spéciale et inclusive des personnes handicapées".

"Nous espérons qu'elles (entreprises) serviront d'exemples pour une société sénégalaise inclusive et solidaire", a dit l'initiatrice du concept, la conseillère spéciale du Chef de l'Etat, Aïssatou Cissé, présidente du mouvement citoyen le "Sénégal pour tous et par tous".

Des prix spéciaux récompenseront également une association, une école spécialisée par la qualité des enseignements offerts aux enfants handicapés, une école publique et un centre de formation et une personne en situation de handicap œuvrant dans l'auto-emploi, a-t-elle expliqué devant Abdoulaye Diouf Sarr.

Dakar — Le concept "Gala des Baobabs" a été lancé jeudi à Dakar par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr pour "la promotion de l'inclusion sociale à travers l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi des personnes en situation de handicap au Sénégal et sur le continent".

