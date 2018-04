Sénégal: Séminaire de Ngazobil - Le directeur expose les difficultés de son établissement

"Nous avons un projet d'électrification solaire pour diminuer les factures d'électricité et palier les fréquentes coupures qui menacent la sécurité des enfants la nuit. Nous enregistrons beaucoup de coupures d'électricité et c'est un poids pour les responsables que nous sommes de voir les enfants utiliser des bougies ou des lampes torches pour étudier quand le courant coupe la nuit", a-t-il dit.

"Les matières enseignées sont celles que propose le ministère de l'Education nationale dans les établissements scolaires du pays. Mais, nous mettons un accent particulier sur les lettres classiques : le grec et le latin dès la classe de 6e", a expliqué Abbé Sène, précisant que chaque année, l'école bat le record des 100% de réussite, répondant ainsi aux objectifs de l'Education nationale qui prône la qualité et l'excellence.

"Ici, nous formons des adolescents qui expriment le désir de devenir prêtres plus tard. Nous donnons une formation intégrale, du point de vue spirituelle, intellectuelle, disciplinaire et vie communautaire", a-t-il expliqué.

Le directeur du petit séminaire de Ngazobil, qui dépend de l'Archidiocèse de Dakar, a signalé que c'est la première fois qu'un ministre de l'Education nationale, dans le cadre de sa mission, foule le sol de Ngazobil pour rendre visite aux adolescents et jeunes sénégalais qui y sont formés en vue du sacerdoce au service de l'Eglise et de la société.

"Ici, les élèves sont en internat et ne rentrent en famille que pour les vacances de Noël, de Pâques et de fin d'année scolaire. C'est pourquoi les dons en nature sont toujours les bienvenus pour la prise en charge de ces adolescents. Car, pour satisfaire les besoins en riz, par exemple, il leur faut une tonne par mois, a dit Abbé Sène.

"Nos ressources proviennent de la scolarité que nous demandons aux séminaristes, soit 15 000 CFA par mois, que certains ont même du mal à recouvrer, des recettes du verger et de l'élevage et d'éventuels dons en nature ou en espèces", a-t-il renseigné.

"Nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport au matériel pédagogique, à la cantine scolaire pour les 122 adolescents et jeunes que nous prenons en charge durant toute la durée de l'année scolaire. Avant, nous avions l'appui de CARITAS, du secours catholique et du Programme alimentaire mondial (PAM) qui nous soutenaient beaucoup", a regretté Abbé Sène.

