Sénégal: Ziguinchor - Des agents des eaux et forêts et éléments des FDS formés en technique de rédaction de PV

Ziguinchor — Plusieurs agents des eaux et forêts et des éléments des Forces de défense et de sécurité de la région de Ziguinchor (sud) impliqués dans la lutte contre le trafic de bois sont entrés en formation de deux jours sur les techniques d'investigation et de rédaction de procès-verbaux, a constaté l'APS.

"L'ensemble des agents des services des eaux et forêts et les éléments des Forces de défense et de sécurités impliqués dans la lutte contre le trafic des ressources forestières prennent part à cette session sur les techniques d'investigation et la rédaction des procès-verbaux", a expliqué le Procureur de la République près le Tribunal grande instance de Ziguinchor, Alioune Abdoulaye Sylla.

Il s'exprimait à l'ouverture officielle de cette formation présidée par Bouna Manel Fall, conseiller technique numéro 2 du ministre de l'Environnement et du Développement durable. La chef du projet d'appui au ministère de l'Environnement, Noujoud Asia Ghemri, ainsi que des responsables du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) ont pris part à cette rencontre.

"S'il y a des vices de forme dans la rédaction des procès-verbaux, on risque d'aboutir à des nullités devant les juridictions. Cela peut saper l'ensemble des efforts consentis pour lutter efficacement contre le trafic de bois et le trafic des ressources forestières", fait remarquer M. Sylla.

Cette formation vise à "avoir plus d'efficacité dans la mission des services et une bonne conduite de toutes les étapes des procédures relatives à la rédaction de procès-verbaux, de lettres de poursuite et aux poursuites tout en soulignant les vices de formes pour chaque étape".

Les sessions de formation s'articulent autour de quatre axes principaux que sont les Techniques d'investigation, les procédures de rédaction de procès-verbaux, les procédures en matière de transactions et poursuites et la déontologie et éthique.

Noujoud Asia Ghemri a insisté sur l'importance de cette politique de renforcement des agents qui entre dans le cadre d'une réforme institutionnelle au sein du ministère de tutelle pour "plus de flexibilité, plus de souplesse et plus d'expertise dans les différentes missions".