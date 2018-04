Sénégal: Banques - Les financements de la BNDE ont impacté 1 800 PME/PMI en 2017

Les jeunes entrepreneurs doivent bien ressentir l'utilité de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) après ses quatre premières années.

Au sortir de l'Assemblée générale de la Banque qui s'est tenue ce jeudi 26 avril à Dakar, il a été révélé que les financements de la BNDE ont impacté 1 800 PME/PMI, plus de 600 jeunes promoteurs dans les 10 régions du Sénégal à travers la convention avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej).

Dans cette même dynamique, il est annoncé que les interventions de la BNDE ont permis la création et la consolidation de plus de 8 000 emplois au niveau des PME-PMI. Des réalisations concrètes qui renseignent d'un bon comportement de l'activité durant l'exercice écoulé.

L'équipe de la BNDE confie que plusieurs secteurs d'activité ont été financés notamment le transport (23%), les services (22%), et l'agriculture (16%) à travers la forte implication de la banque dans le financement de la campagne arachidière, les secteurs du commerce (15%) et des bâtiments et travaux publics (7%).

Ce constat renseigne que la Banque a pu renforcer davantage sa position dans le secteur bancaire, au terme de la première année de son « Business Plan » 2017-2021.

Un constat qui augure des lendemains meilleurs vers l'atteinte des objectifs du nouveau « Business Plan » 2017-2021 pour, à terme, «être une Banque innovante, performante, accessible, partenaire privilégié des PME/PMIpour le développement économique du Sénégal ».

C'est ainsi que son fonds de commerce a doublé en nombre de comptes et les opérations avec la clientèle ont enregistré de bonnes performances avec des taux de captation en forte progression aussi bien en termes de ressources que d'emplois clientèle, se situant parmi les meilleurs de place.

Ce qui fait dire à ses services que la BNDE dans le cadre de sa mission, s'est positionnée comme une banque de référence dans le financement de projets et programmes structurants et financements à forts impacts socio-économiques pour le Sénégal : transport de marchandises, santé publique, projets de jeunes etc.