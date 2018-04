Afrique: Paludisme - Un enfant est victime de la maladie toutes les deux minutes dans le monde

Le médecin a expliqué à ses hôtes que le paludisme se manifeste par de la fièvre, des frissons, des douleurs, de la sudation, des troubles digestifs etc., et que le seul vecteur de la maladie est le moustique. « Le soleil ne donne pas le palu », a-t-il précisé.

La Journée mondiale de lutte contre la pathologie a été célébrée ce mercredi 25 avril par les Etats de la planète.

Transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés appartenant tous au genre Anopheles, le paludisme fait un peu plus d'un million de victimes par an dans le monde. Plus de 40 % de la population de la planète est exposée à la maladie. Environ 92 % des personnes infectées par la pathologie vivent dans les zones tropicales du continent africain. Toutes les deux minutes, un enfant, dans le monde, est victime du paludisme.

C'est le tableau peu reluisant de la progression de la maladie qu'a dressé, hier, le Dr Florent Oumar Konan devant les populations d'Azito, dans la commune de Yopougon. C'était à l'occasion d'une cérémonie commémorative de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme (célébrée le 25 avril de chaque année) organisée au centre de santé communautaire du village. L'édition de cette année avait pour thème : « Prêts à vaincre le paludisme ».

Le médecin a expliqué à ses hôtes que le paludisme se manifeste par de la fièvre, des frissons, des douleurs, de la sudation, des troubles digestifs etc., et que le seul vecteur de la maladie est le moustique. « Le soleil ne donne pas le palu », a-t-il précisé.

Marcellin Adou, responsable juridique et des ressources humaines d'Azito O&M, qui représentait la direction de la société d'exploitation de la centrale électrique éponyme, cheville ouvrière de la cérémonie, a noté que la meilleure manière de combattre le paludisme, c'est de s'attaquer à son vecteur.

« L'élimination du palu n'est pas de la responsabilité du seul médecin. C'est à nous tous de veiller à avoir un environnement sain en débarrassant notre cadre de vie des immondices, des eaux usées, des broussailles, etc. », a préconisé le collaborateur d'Honorat Boua, directeur général d'Azito O&M. Il a ajouté qu'en tant qu'entreprise citoyenne, la centrale thermique d'Azito est toujours engagée à soutenir et à prendre une part active à toute activité ayant trait à la protection de l'environnement, à la santé et à l'éducation.

La représentante du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Amélie Angaman, a, à son tour, insisté sur la nécessité de nettoyer autour des maisons et de détruire les gites larvaires. « Le paludisme est la première cause de consultation dans nos hôpitaux (... ). Le gouvernement, pour faire face à cette situation, a instauré la gratuité du dépistage et du traitement. Il procède également à la distribution gratuite de moustiquaires imprégnées longue durée aux ménages à intervalles réguliers », a-t-elle indiqué.