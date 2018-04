Sénégal: Thiès - Divers acteurs formés aux principes de l'agriculture biologique

Pour lui, "le combat pour sa promotion est difficile à mener et demande beaucoup de courage et de patience".

Contrairement à l'agriculture conventionnelle, où tous les arbres sont coupés sur l'exploitation agricole, avec le bio, la présence d'arbres et d'arbustes est une condition préalable. En plus de couvrir les cultures des rayons du soleil, ces arbres, par l'azote qu'ils fixent ainsi que les micro-organismes qu'ils polarisent contribuent au bon développement des plantes.

L'agriculture biologique va de pair avec les principes d'écologie, d'équité, de santé, de précaution et de solidarité, a noté M. Diop. Bien qu'encore très minoritaire dans le monde où "seuls 12% des terres font l'objet d'une exploitation respectueuse de l'environnement", de plus en plus de consommateurs, en Europe s'évertuent à ne manger que des produits de l'agriculture biologique, pour préserver leur santé.

L'agriculture biologique est une pratique culturale qui n'utilise pas les produits chimiques, et qui se présente comme une alternative salutaire à l'agriculture conventionnelle, avec ses nombreux risques pour la santé humaine et l'environnement.

