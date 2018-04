Sénégal: Kaolack - 16 580 cas de paludisme enregistrés en 2017 (médecin)

Qui ajoute que ce plan, soutenu par le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), repose entre autres, sur un partenariat avec les organismes communautaires de base (OCB), l'implication des maîtres coraniques et responsables des daaras dans le diagnostic et la prise en charge rapide des victimes.

"Nous avons enregistré 16 580 cas de paludisme en 2017, chiffre qui place Kaolack parmi les cinq régions les plus touchées par la maladie (Kolda, Kedougou, Diourbel et Tambcounda)" a expliqué le docteur Bary lors d'un entretien avec l'APS, à la veille de la célébration samedi de la Journée internationale dédiée à la lutte contre le paludisme.

