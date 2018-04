Sénégal: Festival de jazz de Saint-Louis - Le top départ de la 26e édition donné

Abou Diop, formateur en agriculture biologique et producteur de plantes médicinales, ornementales et… Plus »

L'édition 2018 du Festival international de jazz de Saint-Louis (26 avril-1er mai) a pour parrain le prince Albert de Monaco. Les organisateurs de la manifestation prévoient des scènes "In" et "Off" ainsi qu'une foire commerciale.

Le public a eu droit, en ouverture, aux sonorités musicales du Camerounais Etienne Mbappé et de son groupe, prestation complétée par celle d'un trio luxembourgeois composé de Reis (piano), Demuth (contrebasse) et Wilfgen (batterie).

Des groupes musicaux du Sénégal (Hervé Samb, Julia Sarr), de la Côte d'Ivoire (Paco Sery et les Eléphants du jazz qui se sont produits au dernier Marché des arts du spectacle d'Abidjan +MASA+), des USA, de la France, etc. sont attendus à cette édition du festival de jazz de Saint-Louis.

