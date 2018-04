Sénégal: Un passionné d'agro-écologie veut créer une association pour un mode de vie éco-citoyen

Le GIE Ballal (Aide, en pular), est alors créé en 2016. La petite entreprise familiale en construction, fait de la formation en agriculture bio, de la transformation de fruits et légumes et de la fabrication de produits bio.

Le passionné d'agro-écologie souhaite que ce style de vie fasse "tache d'huile". Dans son entourage, il invite les gens à "prêter attention à ce qu'ils mettent dans la bouche", notant qu'un mode de cuisson inapproprié tue les micronutriments et autres propriétés bénéfiques contenues dans les légumes et autres plantes aromatiques.

Côté alimentation, "à la maison, on ne prend que du bio, pas de bouillon, et depuis 1996, je ne prends que les boissons faites à la maison", relate fièrement le sexagénaire. "C'est une philosophie que nous avons", selon laquelle "c'est notre aliment qui est notre médicament".

"Au fil du temps, j'ai fait la production de plantes à la maison", raconte-t-il. Le tout, en mode bio. "En même temps, j'ai une pratique éco-citoyenne", relève Abou Diop, qui dit procède au tri des ordures ménagères, chez lui, pour rejeter le verre et le plastique à la poubelle et utiliser les éléments biodégradables dans le compostage.

Originaire de la vallée du fleuve Sénégal, où il a acquis dès son jeune âge la passion des plantes et des animaux, pour avoir pratiqué la pêche, l'élevage et l'agriculture, il a vu cette ardeur augmenter, suite à sa formation agricole.

Du basilic ('ngoun-ngoun', en wolof) au céléri, en passant par le fenouil, l'aneth la menthe. Juste une vitrine de ce qu'il appelle son "champ", chez lui, au quartier Nguinth de Thiès. Il cultive sur sa terrasse, en trois paliers, environ 300 espèces et variétés de plantes médicinales ornementales et de légumineuses, dit-il fièrement.

Il y présentait toute une variété de plantes médicinales et ornementales, d'origine locale et étrangère, cultivées en pots. Sur une table, se trouvait posée une pile de feuilles listant les bienfaits de toutes ses plantes.

Thiès — Abou Diop, formateur en agriculture biologique et producteur de plantes médicinales, ornementales et maraîchères, envisage de créer une association sénégalaise de développement durable pour vulgariser un mode de vie éco-citoyen au Sénégal.

