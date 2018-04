Afrique de l'Ouest: Coopération sécuritaire - L'UEMOA propose un projet d'accord cadre

La commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) organise, les 26 et 27 avril 2018, à Ouagadougou, une réunion ministérielle sur la sécurité et le renseignement au sein de l'institution.

Comment les pays-membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) peuvent-ils fédérer leurs énergies pour juguler la menace sécuritaire devenue récurrente dans la sous-région ? C'est à cette préoccupation que les ministres en charge de la sécurité de l'espace communautaire et des experts, doivent trouver une réponse au cours d'une réunion qui se tient, les 26 et 27 avril 2018, à Ouagadougou. Ils devront valider un projet d'accord cadre de sécurité et de renseignement qui va permettre aux Etats de l'UEMOA de renforcer leur coopération afin de mieux faire face au défi Sécuritaire qui menace leur stabilité.

Le ministre de la sécurité burkinabè, Clément Sawadogo, a déclaré que la menace terroriste a pris une dimension transfrontalière dans l'espace communautaire et il faut unir les efforts pour plus d'efficacité dans la lutte. «Nous devons travailler ensemble pour mieux sécuriser nos frontières ; c'est pourquoi le Burkina Faso soutient, sans réserve, la sage et courageuse décision des plus hautes autorités de l'UEMOA, de faire des questions de paix et de sécurité, des chantiers majeurs de l'Union», a-t-il souligné.

A l'entendre, la mise en œuvre de la politique commune de paix et de sécurité de l'institution est une nécessité d'autant plus qu'elle permettra de privilégier une approche concertée et globale de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Aux dires du président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima, la rencontre se tient dans un contexte marqué par la récurrence et la similarité des attaques terroristes, notamment au Burkina, au Mali et au Niger, conjuguées avec d'autres connexions comme le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains...

Face à cette réalité, a-t-il relevé, il faut impérativement raffermir la coopération entre les différents pays pour préserver la paix, la sécurité et la stabilité. «Cette réunion va enregistrer une avancée majeure dans la voie de la concertation permanente au sein de notre union pour dégager les axes collectifs qui traduisent notre détermination commune à prendre en charge, de manière efficace, le défi sécuritaire auquel sont confrontés nos pays», a indiqué Abdallah Boureima.

Le ministre de la l'Intérieur du Sénégal, Aly Ngouille Ndiaye, qui a présidé l'ouverture des travaux, a salué l'initiative de l'institution communautaire de convoquer une telle réunion sur un sujet aussi préoccupant qu'est la sécurité. Pour lui, le document qui sera issu des travaux aura pour objectif d'établir un cadre de collaboration pour promouvoir la coopération en matière de sécurité et de renseignement avec l'appui des gouvernements. Grâce à ce cadre, a précisé M. Ndiaye, le Sénégal et le Burkina Faso, qui ne partagent pas une frontière commune peuvent échanger des informations dans la lutte contre le terrorisme.