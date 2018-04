Algérie: Modernisation de l'agence du Cadastre - L'e-cadastre lancé en 2019

Oran — Le lancement de l'e-cadastre permettant le retrait via internet des documents cadastraux est prévu pour l'année 2019, a annoncé, jeudi à Oran, le Directeur général de l'Agence nationale du cadastre (ANC), Radi Mustapha Salim.

L'opération de numérisation des documents fonciers est achevée à 100% et le lancement de l'e-cadastre est prévu pour l'année 2019, a indiqué M. Radi, dans une déclaration à la presse, en marge d'une conférence de haut niveau sur le cadastre multifonctionnel.

Cette conférence, organisée dans le cadre de la mise en place d'un cadastre multifonctionnel et qui s'inscrit dans le cadre d'un jumelage entre l'ANC et la Direction générale des finances publiques françaises (DGFIP), vise à étudier les possibilités et les conditions d'élargir le partage des données cadastrales et faire bénéficier d'autres utilisateurs, citoyens et institutions, de ces données.

"Nous avons ouvert un chantier pour identifier les utilisateurs et leurs besoins", a ajouté le même responsable, ajoutant que différentes institutions comme celles de l'urbanisme, de l'agriculture, de l'habitat, de l'industrie et des affaires religieuses, ont besoin des informations cadastrales. "Cette conférence vise à étudier les possibilités et les conditions de les partager", a-t-il souligné.

Pour sa part, Raoui Abderrahmane, représentant du ministre des Finances, a rappelé que le dispositif cadastral a permis, depuis sa mise en place jusqu'à la fin de l'année 2017, la couverture de 98% du territoire national, soit une superficie totale de 228 millions d'hectares.

"Plus de 15,5 millions d'hectares en zones rurales, environ 297.000 ha en zones urbaines, en plus de 213 000 millions d'hectares en zones steppiques et sahariennes, sont couverts par les services du cadastre", a-t-il détaillé.

Des experts nationaux et internationaux prennent part à cette conférence de haut niveau, qui a pour objectifs de discuter des conditions de mise en œuvre d'un cadastre multifonctionnel à travers cinq sous-projets, à savoir, évaluation quantitative et qualitative de l'information cadastrale, identification des utilisateurs potentiels des données cadastrales, leurs besoins et les conditions d'échange de données, la normalisation de la base de données pour un usage multifonctionnel, l'élaboration d'un plan de formation, et enfin la mise en place d'un cadre réglementaire régissant le cadastre multifonctionnel.

S'agissant le recours aux images du satellite algérien ALSAT1, M. Radi a indiqué que l'ANC expérimente un procédé de mise à jour de la documentation cadastrale, en utilisant des images de ce satellite dans la wilaya d'El Bayadh, ajoutant qu'il s'agit de vérifier la précision utilisée en matière de mise à jour.