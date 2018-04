Algérie: Des aides humanitaires remises par l'UFL aux réfugiés maliens à Bassikounou (Mauritanie)

BASSIKOUNOU (MAURITANIE)- L'Unité de fusion et de liaison (UFL) des pays du Sahel a remis, mercredi soir, des aides humanitaires aux réfugiés maliens dans les camps de Mbera dans la région de Bassikounou, aux frontières mauritano-maliennes et ce, dans le cadre des missions humanitaires, menées par l'UFL.

Acheminées mardi d'Algérie vers la Mauritanie, ces aides comprenant des médicaments et des consommables médicaux (814 kg), ont été remises par les représentants de l'UFL en Algérie et Mauritanie et du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Saher Mahieddine, en présence du Croissant Rouge Algérien (CRA) et son homologue mauritanien, outre les représentants des médias des pays membres de l'UFL et le gouverneur de Bassikounou, Mohamed Yeslem Ould Abouh, ainsi que le représentant du Commissariat à la sécurité alimentaire (Mauritanie).

Le gouverneur de Bassikounou a salué, pour sa part, "les efforts consentis par l'Algérie en faveur des questions humanitaires dans la région", mettant en avant "son rôle primordial dans la réussite de cette caravane humanitaire destinée aux réfugiés maliens".

L'UFL, initiatrice de la caravane de solidarité humanitaire, avait déjà organisé "plus de 20 caravanes humanitaires similaires entre 2012 et 2018, au profit des réfugiés maliens et nigériens, dans les camps de réfugiés en Mauritanie, au Burkina Faso, au Tchad et au Niger, a fait savoir le représentant de l'UFL, Haddou Ahmed, ajoutant que cette caravane visait à "renforcer l'action de solidarité et les bonnes initiatives menées par l'UFL et à relancer les efforts de la société civile des pays de la région du Sahel, à travers la mobilisation des moyens des pays de la région".

Le camp des réfugiés de Mbera, situé à plus de 1200 km à l'est de Nouakchott, compte plus de 50.000 réfugiés de différentes régions maliennes.

Créée en 2010 en Algérie, l'UFL compte l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Nigeria, le Tchad, la Libye, et le Burkina Faso. Elle englobe trois mécanismes visant à concrétiser les objectifs tracés et à mettre en oeuvre les programmes d'action, à savoir la Ligue des uléma, et prédicateurs et imams des pays du Sahel, une commission en charge de l'action humanitaire et une cellule d'information.