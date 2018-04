Burkina Faso: Le discours sans secours du grand retour

billet

Le jour où vous entendrez un homme politique juger de l'état de bonheur de ses concitoyens par des chiffres et des courbes, il faut craindre que les mathématiques ne poussent l'abstrait au-delà des limites du raisonnable. Que représente une croissance à deux chiffres quand le citoyen lambda ne peut pas s'offrir le luxe de manger équilibré deux fois par jour ?

A quoi sert le développement s'il ne sert qu'à un groupuscule« d'irrepentis » nantis ? Pourquoi c'est celui qui représente le peuple qui mange plus que le peuple ? Pourquoi est-ce celui qui nous chantait fleurette à la courbette qui nous nargue en faisant des claquettes à la sauvette ? Comment justifier le fait que c'est toujours ceux qui sont au service du peuple qui se servent toujours à deux mains, avant et devant le peuple ? Est-ce qu'un vrai patriote peut toucher un salaire mensuel de plus de cinq, six, sept, huit millions de francs CFA, voire plus, dans un pays pauvre très endetté, où le dernier des compatriotes n'a même pas 500 F CFA par jour ?

Quand on ne paie pas de factures d'eau courante, d'électricité, de carburant, de crédit de communication ou d'ordonnances médicales, peut-on vraiment juger objectivement de l'état de quiétude des autres ? Quand on ne se soigne même pas dans les hôpitaux de son pays, peut-on vraiment prendre avec justesse le pouls de la société ? Lorsqu'on ne boit que de l'eau minérale, peut-on vraiment s'émouvoir des coupures d'eau intempestives qui assoiffent le peuple ? Quand les coupures d'électricité ne touchent que les oubliés des dieux, à quoi bon s'en faire au paradis voisin ?

Très souvent, entre les évangiles politiques et le quotidien des fidèles éthyliques, le fossé est abyssal. Beaucoup de fois, on se demande si ce que l'on dit et entend est plus vrai que la réalité ou si c'est plutôt la réalité elle-même qui manque de vérité. A quoi bon avoir deux chiffres et jouer du fifre sur tous les toits, si nous sommes troisième de la queue du peloton.

Malheureusement, dans le marathon du développement, les derniers ne seront pas les premiers. Et les premiers resteront premiers, parce qu'ils travaillent plus qu'ils ne bavardent. Quand ils parlent d'avenir, ils le disent au présent. Parce que, rien ne sert de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On ne se glorifie pas de ce qu'on devait faire ; on ne se satisfait pas de ses propres œuvres, parce que tout est perfectible. Rien ne sert donc d'être susceptible quand la contradiction apporte la lumière au flou politicien. On peut applaudir un discours pour plaire, mais on ne peut pas plaire avec un discours.

Seuls les thuriféraires rivalisent de boucan avec les tonneaux vides. On ne construit pas une termitière à tambours battants. Il n'y a rien de plus déconcertant qu'un homme qui se chatouille pour rire. Les grands hommes qui ont marqué l'histoire n'étaient pas que de bons orateurs ; c'étaient surtout de grands acteurs. Malheureusement en démocratie, les applaudissements font foi et il suffit parfois de faire du bruit stérile pour donner du sens au superflu qui englue.

Pendant que le Nord se détache de plus en plus des quatre points cardinaux d'un honneur éprouvé, les discours à l'anesthésie politique peine à engourdir les âmes sensibles. Comme une peau de chagrin sous une tempête de sable, la boussole du gouvernail indique sans fierté une capitulation sans armistice. Finalement, où sont-ils ceux qui martelaient sur fond de promesse, de croquer du terroriste ? Où sont passées les grandes actions des conclusions de la grandes messe sécuritaire ? Peut-on vraiment émerger en perdant le Nord ? Peut-on émerger en marchant sur la pointe des pieds en terrain miné ?

Bravo et chapeau au «soldat méconnu» et peu reconnu qui affronte l'ennemi inconnu à visage découvert. Courage à tous ces patriotes qui veillent au grain pendant que nous, nous dormons en ronflant. Pour tous ces héros muets et discrets, applaudissons à rompre nos doigts, parce que leur bravoure n'est pas écrite dans un discours. Eux, ils ne parlent pas avant d'agir. Leur héroïsme est une trace de sang dans le sable ; leur honneur est une cicatrice sur le corps ; leur grandeur est une tombe qui coiffe la cime des châteaux cossus des minus crésus aux allures de négus.

En attendant de retrouver le Nord, confions-nous au ciel, la tête dans le sable et oublions la réalité ; et la réalité ne sera plus vraie. Quand on ferme les yeux, tout est noir, on ne voit plus rien ; il n'y a rien en face ! La vraie politique, c'est celle de l'autruche !