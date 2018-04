Algérie: Plusieurs mesures prises pour garantir le foncier industriel aux investisseurs

Il a également cité le programme d'aménagement d'une nouvelle zone industrielle dans la wilaya d'Oran, à Bethioua plus précisément, sur une superficie de 593 hectares, dont 120 hectares pour l'usine de montage automobile Peugeot et 152 hectares pour l'usine Renault.

A décembre 2017, 827 dossiers d'investissement sur 2.812 déposés ont été avalisés et les actes de concession de 461 hectares de foncier dans cette wilaya ont été attribués, a-t-il fait savoir, précisant que cette wilaya a bénéficié d'une enveloppe de 1,288 milliard de dinars dans le cadre du programme de réhabilitation des zones industrielles de Hassi Ameur et d'Es Senia.

Pour ce qui est des terrains fonciers industriels attribués par voie de concession, la non exploitation de ces terrains expose le concessionnaire à une procédure de déchéance en vertu de l'ordonnance 04-08 du 1er septembre 2008, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinées à la réalisation de projets d'investissement, a indiqué le ministre.

ALGER - Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé jeudi que l'Etat avait pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le foncier industriel au profit des investisseurs, notamment à travers la récupération du foncier non exploité.

